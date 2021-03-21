Тренер Рафаэль Бенитес рассказал, где хочет продолжить карьеру

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Тренер Рафаэль Бенитес рассказал, где хочет продолжить карьеру

Фото: твиттер "Матч ТВ"/Автор неизвестен

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес рассказал, что он намерен вернуться в чемпионат Англии.

"Моим приоритетом является Премьер-лига. Мне нравится АПЛ, моя семья живет в Англии. Но я хочу бороться за трофеи, поэтому мне нужен соответствующий проект. Сейчас я ищу подходящий вариант. Мне нужна конкурентоспособная команда. Я подожду один-два месяца и сделаю выбор", - приводит слова Бенитеса Daily Mail.

Последним местом работы 60-летнего Бенитеса был китайский "Далянь Ифан". В Англии он тренировал "Ливерпуль", "Челси" и "Ньюкасл".

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