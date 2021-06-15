Тренер сборной Финляндии назвал главное оружие России

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Наставник сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против России.

"Точность пасов и здоровье наших игроков - очень важно. Дания играла очень хорошо с точки зрения прессинга против нас. Поэтому в матче с Россией нам важно не терять мяч, хорошо пасовать. Надо постараться сделать так, чтобы все вещи были на хорошем уровне. Игроки должны справляться с прессингом соперника. Я доволен нашей защитой в матче с Данией. Мы хорошо нейтрализовывали атаки соперника. Завтра мы посмотрим, какой будет состав. У нас есть несколько вариантов. Всё зависит от того, как Россия решит играть в атаке. Пока не знаем, как наш соперник подойдёт к этому матчу. Но, думаю, они начнут прессинговать нас с начала.

Дзюба - главное оружие России. Мы видели его игру. У нас были похожие проблемы в игре с датчанами, потому что у них тоже хорошие нападающие. Но мы готовы противостоять атаке россиян. У нас есть опыт в матчах с такими командами: взять ту же Боснию, с которой мы играли в отборочной группе. Но нападение России зависит не только от Дзюбы. У них есть и другие игроки в атаке. Наша защита должна быть на высшем уровне", - сказал Канерва.

Матч Финляндия - Россия состоится в среду, 16 июня. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге в 16:00 мск.

Финны стартовали на Евро с победы над Данией (1:0), а россияне - с поражения от Бельгии (0:3).

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