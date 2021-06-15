Тренер сборной Финляндии поделился ожиданиями от матча с Россией
Фото: инстаграм сборной Финляндии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от предстоящего матча Евро-2020 со сборной России.
"Посмотрели стадион, думаю, он отличный. Завтра будет хорошая игра. Уже восстановились после Дании, во многих смыслах это была сложная игра. Завтра предстоит довольно трудное испытание.
Будет очень сложно играть с Россией. Если надеяться на ничью, это отразится на настроении игроков. Посмотрим, как пойдет игра. Если будет ничья, нас это вполне устроит.
Точность передач и физическое состояние наших игроков имело значение в игре с Данией. Будем концентрироваться на этом и сегодня. Важно, чтобы наши игроки справлялись с прессингом России", – сказал Канерва.
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