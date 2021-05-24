Трент высказался о расизме

Фото: инстаграм Трента/Автор неизвестен

Футболист "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд высказался о расистских оскорблениях, которые он получает в соцсетях.

"После поражения от "Реала" я получил множество расистских оскорблений в соцсетях. Меня это никак не задело, но я знаю, что задело моих родителей.

Я появился на свет благодаря этим людям, они хотят защитить меня, они читают подобные вещи и чувствуют себя беспомощными, потому что они не в силах это прекратить.

Нацеливаться на людей из-за цвета их кожи, из-за того, что они выглядят по-другому, отвратительно. Это действительно потрясло людей вокруг меня и поразило их сердца. Все забывают, что мы такие же обычные люди, у нас есть близкие, у нас есть семьи, которые должны видеть и иметь дело со всеми этими неприятными вещами.

Я каждый день нахожусь рядом с профессионалами, и с подросткового возраста я наблюдал, как старшие игроки справляются с жестоким обращением, с которым они сталкиваются, и изучал методы, чтобы блокировать негатив.

Со временем я выработал свои собственные привычки справляться с трудностями, основанные на этом, но у моих мамы и папы не было такой подготовки. Это причиняет им боль, и им трудно игнорировать ужасные вещи, которые направляются на меня.

Я же отношусь к тому типу людей, которые не просматривают комментарии и сообщения, чтобы не искать негатива. Иногда открываешь соцсети, и нетагив просто есть, его не приходится искать. Расистские оскорбления наиболее заметны и неприемлемы.

Я создал для себя барьер, чтобы не позволить этому повлиять на меня, потому что это может оказать большое влияние. Но то, что это не влияет на меня так сильно, как на другого игрока, не означает, что это нападать на меня с оскорблениями нормально.

Это влияет на моих родителей, и это хуже, чем для меня. Онлайн-абьюза не должно быть, ни в какой форме», – сказал Трент.

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