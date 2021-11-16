Три игрока "Барселоны" тренировались несмотря на выходной

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Три игрока "Барселоны" проявили особое рвение к тренировочному процессу под руководством Хави.

Как сказали в подкасте Siempre Positive, который ведут инсайдеры Самюэль Марсден, Тони Хуанмарти и Рика Шарма, Бускетс, Альба и Гави могли сегодня отдыхать как возвращенцы из сборной, но решили приехать потренироваться под руководством Хави.

В то же время журналист Хави Мигель отмечает, что тер Стеген приехал в спортивный городок сегодня, но не тренировался. Он просто приехал поприветствовать Хави.

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