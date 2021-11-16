Три игрока "Барселоны" тренировались несмотря на выходной

Теги барселонахависерхио бускетсжорди альбагави

Три игрока "Барселоны" тренировались несмотря на выходнойФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Три игрока "Барселоны" проявили особое рвение к тренировочному процессу под руководством Хави.

Как сказали в подкасте Siempre Positive, который ведут инсайдеры Самюэль Марсден, Тони Хуанмарти и Рика Шарма, Бускетс, Альба и Гави могли сегодня отдыхать как возвращенцы из сборной, но решили приехать потренироваться под руководством Хави.

В то же время журналист Хави Мигель отмечает, что тер Стеген приехал в спортивный городок сегодня, но не тренировался. Он просто приехал поприветствовать Хави.

Также не пропустите: Неймар не сыграет с Аргентиной из-за повреждения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились одиннадцать участников чемпионата мира-2022

Определились одиннадцать участников чемпионата мира-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов