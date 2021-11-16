Три игрока "Барселоны" тренировались несмотря на выходной
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Три игрока "Барселоны" проявили особое рвение к тренировочному процессу под руководством Хави.
Как сказали в подкасте Siempre Positive, который ведут инсайдеры Самюэль Марсден, Тони Хуанмарти и Рика Шарма, Бускетс, Альба и Гави могли сегодня отдыхать как возвращенцы из сборной, но решили приехать потренироваться под руководством Хави.
В то же время журналист Хави Мигель отмечает, что тер Стеген приехал в спортивный городок сегодня, но не тренировался. Он просто приехал поприветствовать Хави.
Также не пропустите: Неймар не сыграет с Аргентиной из-за повреждения. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября
-
Италия не сумела обыграть Северную Ирландию
-
Англия уничтожила сборную Сан-Марино, забив 10 голов
-
Карпин рассказал, при каком условии был бы готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Карпин может покинуть сборную России
Лента новостей
-
Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября
-
1
Италия не сумела обыграть Северную Ирландию
-
1
Англия уничтожила сборную Сан-Марино, забив 10 голов
-
Месси сможет сыграть против Бразилии
-
Три игрока "Барселоны" тренировались несмотря на выходной
-
Карпин рассказал, при каком условии был бы готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Неймар не сыграет с Аргентиной из-за повреждения
-
Орлов критически высказался о Зобнине
-
"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" может бесплатно потерять своего воспитанника
-
Манчини высказался о возможном участии сборной Италии в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022
-
Компани высказался о Луисе Суаресе
-
"Реал" может продлить контракт с Модричем
-
Президент "Севильи" рассказал о целях клуба
-
Ла Лига одобрила назначение Хави тренером "Барселоны"
-
Полузащитник "Наполи" интересен "Реалу" и "Барселоне"
-
Ван де Бек может перейти в другой клуб АПЛ
-
Карпин может покинуть сборную России
-
"Ньюкасл" может заплатить немалые деньги за нападающего "Альмерии"
-
Карпин рассказал, как Дзюбе вернуться в сборную России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14