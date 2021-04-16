Три топ-клуба АПЛ поспорят за Умтити

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити заинтересовал три английских клуба.

По информации Mundo Deportivo, подписать француза хотят "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

"Сине-гранатовые" готовы продать 27-летнего футболиста, который не входит в планы тренерского штаба команды.

В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барсу" всего 13 матчей. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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