Три топ-клуба АПЛ поспорят за Умтити
Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити заинтересовал три английских клуба.
По информации Mundo Deportivo, подписать француза хотят "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".
"Сине-гранатовые" готовы продать 27-летнего футболиста, который не входит в планы тренерского штаба команды.
В текущем сезоне Умтити сыграл за "Барсу" всего 13 матчей. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
Не пропустите: "Барселона" хочет вернуть своего воспитанника Ольмо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
главное
Лента новостей
-
"Шахтер" подтвердил досрочное расторжение контракта с Тайсоном
-
Экс-тренер "Бенфики" может возглавить "Спартак"
-
Официально: Тошич продолжит карьеру в Казахстане
-
"Спартак" направил в РФС ещё два письма по "делу Сухины"
-
Почеттино назвал лучшего тренера мира
-
Игнатьев рассказал, чем его удивил Николич
-
Лапорта прокомментировал ход переговоров с Месси о продлении контракта
-
Манджукич отказался от зарплаты за март
-
Три топ-клуба АПЛ поспорят за Умтити
-
УЕФА предложили заменить город в Испании, который примет матчи Евро-2020
-
Бундеслига назвала лучшего футболиста марта
-
Смолов купил в игре CS:GO ножи стоимостью 1-1,5 миллиона рублей
-
"Барселона" сделала Месси предложение о новом контракте
-
"Милан" включился в борьбу за вингера "Тоттенхэма"
-
1
Игнатьев рассказал, почему отказался переходить из "Локомотива" в "Шальке"
-
В "Спартаке" прокомментировали новость о приглашении Фонсеки
-
"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью на лето
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Защитник "РБ Лейпциг" Конате отреагировал на слухи об интересе "Ливерпуля"
-
СМИ узнали, где может пройти игра "Локомотив" - "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18