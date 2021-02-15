Три топ-клуба поспорят за опорника "Сельты" Тапиа

Опорный хавбек "Сельты" Ренато Тапиа летом может оказаться в более статусной команде, сообщает AS.

По сведениям издания, на 25-летнего перуанца претендуют "Ювентус", "Атлетико" и ПСЖ.

Сумма отступных в контракте футболиста составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Тапиа сыграл за "Сельту" 24 матча и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Ювентус" предлагает "Реалу" обмен защитниками. | http://soccernews.ru