Три топ-клуба поспорят за опорника "Сельты" Тапиа

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Три топ-клуба поспорят за опорника "Сельты" Тапиа

Опорный хавбек "Сельты" Ренато Тапиа летом может оказаться в более статусной команде, сообщает AS.

По сведениям издания, на 25-летнего перуанца претендуют "Ювентус", "Атлетико" и ПСЖ.

Сумма отступных в контракте футболиста составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Тапиа сыграл за "Сельту" 24 матча и сделал 1 ассист.

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