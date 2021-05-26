Тригерос высказался перед финалом ЛЕ
Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен
Испанский футболист "Вильярреала" Ману Тригерос высказался перед финальным матчем Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".
"Это супер особенный матч для всех нас — особенно для наших болельщиков, которые поддерживали нас на всем пути. Это самый важный матч в карьере для большинства из нас. Завтра — важнейший день. Заключительный день долгого сезона. На кону не только трофей, но и путевка в Лигу Чемпионов. Даже сложно представить, каково будет поднять трофей вместе с друзьями.
Мы не чувствуем давления. Нам просто не терпится начать матч. Наши друзья и семьи продолжают спрашивать о том, как у нас дела, потому что они нервничают. Но мы профессионалы, которые сыграли много матчей на высшем уровне. И завтра нас ничего не испугает. Люди вокруг переживают гораздо больше меня. Это ведь только футбол! Мы уверены в себе и расслаблены. Мы знаем, чего ждать в матче с "Манчестер Юнайтед".
Ужасно обидно, что болельщики не смогут насладиться с нами окончанием этого долгого пути в финал, но я обещаю всем в Вильярреале, что мы сделаем завтра все от нас зависящее и постараемся в будущем снова дойти до финала. Сделаем то, что делаем из недели в неделю. Постараемся отобрать мяч у соперника и действовать организованно. Если каждый из нас сыграет на 100 процентов, то мы можем доставить "МЮ" проблемы", — цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА.
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