Тригерос высказался перед финалом ЛЕ

Теги лига европы уефавильярреалманчестер юнайтед

Тригерос высказался перед финалом ЛЕФото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Испанский футболист "Вильярреала" Ману Тригерос высказался перед финальным матчем Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

"Это супер особенный матч для всех нас — особенно для наших болельщиков, которые поддерживали нас на всем пути. Это самый важный матч в карьере для большинства из нас. Завтра — важнейший день. Заключительный день долгого сезона. На кону не только трофей, но и путевка в Лигу Чемпионов. Даже сложно представить, каково будет поднять трофей вместе с друзьями.

Мы не чувствуем давления. Нам просто не терпится начать матч. Наши друзья и семьи продолжают спрашивать о том, как у нас дела, потому что они нервничают. Но мы профессионалы, которые сыграли много матчей на высшем уровне. И завтра нас ничего не испугает. Люди вокруг переживают гораздо больше меня. Это ведь только футбол! Мы уверены в себе и расслаблены. Мы знаем, чего ждать в матче с "Манчестер Юнайтед".

Ужасно обидно, что болельщики не смогут насладиться с нами окончанием этого долгого пути в финал, но я обещаю всем в Вильярреале, что мы сделаем завтра все от нас зависящее и постараемся в будущем снова дойти до финала. Сделаем то, что делаем из недели в неделю. Постараемся отобрать мяч у соперника и действовать организованно. Если каждый из нас сыграет на 100 процентов, то мы можем доставить "МЮ" проблемы",  — цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА.

Также не пропустите: У Мхитаряна есть выгодное предложение из России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 25 мая

Главные новости дня: 25 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов