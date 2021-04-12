Триумф "Локомотива", волевая победа "Зенита" и разгром в "Ахмата": все результаты 25-го тура РПЛ

Фото: Твиттер @fclokomotiv

Подошел к концу 25-й тур Российской Премьер-Лиги. В центральном матче "Локомотив" принимал "Спартак". Матч завершился победой "железнодорожников" 2:0, но оставил за собой шлейф скандалов. Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич провел первый матч домашний матч в чемпионате и сразу начал с победы. "Армейцы" оказались сильнее "Ротора" - 2:0. "Ахмат", который на прошлой неделе добился разгромной победы, сам узнал, что такое крупное поражение. "Уфа" без шансов расправилась с грозненцами со счетом 3:0. Дебют Гончаренко у руля "Краснодара" вышел неудачным. Его команда на выезде уступила "Арсеналу" 0:1. "Зенит" продолжает свой путь в третьему подряд чемпионству. "Сочи" не смогли помешать команде Семака и уступили дома 1:2. Представляем все результаты 25-го тура РПЛ.



Результаты тура:

"Химки" - "Тамбов" - 1:0

"Уфа" - "Ахмат" - 3:0

"Ростов" - "Рубин" - 0:1

"Арсенал" - "Краснодар" - 1:0

"Сочи" - "Зенит" - 1:2

"Динамо" - "Урал" - 2:2

"Локомотив" - "Спартак" - 2:0

ЦСКА - "Ротор" - 2:0

Турнирная таблица: "Зенит" (54), "Спартак" (47), "Локомотив" (46), ЦСКА (46), "Рубин" (43), "Динамо" (43), "Сочи" (40), "Химки" (38), "Ростов" (37), "Краснодар" (34), "Ахмат" (32), "Урал" (30), "Арсенал" Тула (20), "Ротор" (18), "Уфа" (17), "Тамбов" (13).