Триумф "Реала" в "эль-класико", осечка "Атлетико" и "перестрелка" в Виго: все результаты 30-го тура Ла Лиги

Теги реал мадридбарселонаатлетико мадридсевильясельта виго

Триумф "Реала" в "эль-класико", осечка "Атлетико" и "перестрелка" в Виго: все результаты 30-го тура Ла ЛигиФото: Твиттер @LaLiga
Завершились все матчи 30-го тура испанской Ла Лиги. Центральной встречей, конечно же, стало "эль-класико", в котором "Реал" под аккомпанемент ливня обыграл "Барселону" 2:1"Атлетико" снова теряет очки. На этот раз "матрасники" не смогли справится с "Бетисом" и сыграли вничью 1:1. Триумфатор Кубка Короля "Реал Сосьедад" не может одержать победу в четверном туре подряд. Теперь на пути басков стала "Валенсия", которая смогла отыграть два гола и завершила матч вничью 2:2. Самым ярким, пожалуй, стал заключительный матч, в котором "Сельта" принимала "Севилью". Обе команды с первых минут принялись штамповать голы и завершили встречу с хоккейным счетом 3:4. Представляем все результаты 30-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Уэска" - "Эльче" - 3:1
"Хетафе" - "Кадис" - 0:1
"Атлетик" - "Алавес" - 0:0
"Эйбар" - "Леванте" - 0:1
"Реал" - "Барселона" - 2:1
"Вильярреал" - "Осасуна" - 1:2
"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 2:2
"Вальядолид" - "Гранада" - 1:2
"Бетис" - "Атлетико" - 1:1
"Сельта" - "Севилья" - 3:4

Турнирная таблица: "Атлетико" (67), "Реал" (66), "Барселона" (65), "Севилья" (61), "Реал Сосьедад" (47), "Бетис" (47), "Вильярреал" (46), "Гранада" (39), "Леванте" (38), "Сельта" (37), "Атлетик" (37), "Кадис" (35), "Валенсия" (34), "Осасуна" (34), "Хетафе" (30), "Уэска" (27), "Вальядолид" (27), "Эльче" (26), "Алавес" (24), "Эйбар" (23).

Фото: Твиттер @LaLiga 
Читать также: Осечка "Баварии", разгром от "Лейпцига" и волевой триумф "Боруссии": все результаты 28-го тура Бундеслиги | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 12 апреля

Главные новости дня: 12 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов