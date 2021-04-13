Триумф "Реала" в "эль-класико", осечка "Атлетико" и "перестрелка" в Виго: все результаты 30-го тура Ла Лиги

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Завершились все матчи 30-го тура испанской Ла Лиги. Центральной встречей, конечно же, стало "эль-класико", в котором "Реал" под аккомпанемент ливня обыграл "Барселону" 2:1. "Атлетико" снова теряет очки. На этот раз "матрасники" не смогли справится с "Бетисом" и сыграли вничью 1:1. Триумфатор Кубка Короля "Реал Сосьедад" не может одержать победу в четверном туре подряд. Теперь на пути басков стала "Валенсия", которая смогла отыграть два гола и завершила матч вничью 2:2. Самым ярким, пожалуй, стал заключительный матч, в котором "Сельта" принимала "Севилью". Обе команды с первых минут принялись штамповать голы и завершили встречу с хоккейным счетом 3:4. Представляем все результаты 30-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Уэска" - "Эльче" - 3:1

"Хетафе" - "Кадис" - 0:1

"Атлетик" - "Алавес" - 0:0

"Эйбар" - "Леванте" - 0:1

"Реал" - "Барселона" - 2:1

"Вильярреал" - "Осасуна" - 1:2

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 2:2

"Вальядолид" - "Гранада" - 1:2

"Бетис" - "Атлетико" - 1:1

"Сельта" - "Севилья" - 3:4

Турнирная таблица: "Атлетико" (67), "Реал" (66), "Барселона" (65), "Севилья" (61), "Реал Сосьедад" (47), "Бетис" (47), "Вильярреал" (46), "Гранада" (39), "Леванте" (38), "Сельта" (37), "Атлетик" (37), "Кадис" (35), "Валенсия" (34), "Осасуна" (34), "Хетафе" (30), "Уэска" (27), "Вальядолид" (27), "Эльче" (26), "Алавес" (24), "Эйбар" (23).