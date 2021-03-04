Тухель пообещал, что "Челси" со следующего сезона будет бороться за все трофеи

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель рассказал об амбициозных целях своей команды на сезон 2021/22.

"Нужно уметь трезво оценивать действительность. В этом сезоне невозможно догнать "Манчестер Сити". Но в следующем сезоне всё начнётся с нуля. Сейчас "Челси" борется за место в первой четвёрке АПЛ. Но в следующем сезоне мы точно будем бороться за все трофеи", - приводит слова немецкого тренера ESPN.

Тухель возглавил "синих" 26 января, заключив с клубом контракт по схеме "1,5+1".

В активе "Челси" 44 очка в 26 турах. Они занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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