Тухель пообещал, что "Челси" со следующего сезона будет бороться за все трофеи

Теги челситомас тухель

Тухель пообещал, что "Челси" со следующего сезона будет бороться за все трофеи

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель рассказал об амбициозных целях своей команды на сезон 2021/22.

"Нужно уметь трезво оценивать действительность. В этом сезоне невозможно догнать "Манчестер Сити". Но в следующем сезоне всё начнётся с нуля. Сейчас "Челси" борется за место в первой четвёрке АПЛ. Но в следующем сезоне мы точно будем бороться за все трофеи", - приводит слова немецкого тренера ESPN.

Тухель возглавил "синих" 26 января, заключив с клубом контракт по схеме "1,5+1".

В активе "Челси" 44 очка в 26 турах. Они занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Не пропустите: Тухель высказался о предстоящем матче против "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов