Тухель продлит контракт с "Челси"

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Челси" продлит контракт с Томасом Тухелем, занимающим пост главного тренера команды.

По информации источника, немецкий специалист подпишет с лондонским клубом соглашение сроком до июня 2023 года. В договоре будет включена опция продления еще на сезон.

Отмечаеться, что в ближайшие дни Тухель встретится с руководителями "Челси", чтобы подписать документы. Тренер и клуб уже занимаются планированием трансферов на лето, пишет журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что действующий контракт Тухеля с "Челси" рассчитан до 30 июня 2022 года.

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