Тухель прокомментировал получение "Челси" титула лучшего клуба 2021 года
Фото твиттер "Челси"
Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель поделился эмоциями после вручения "синим" награды лучшего клуба года по версии France Football.
"Это отличный трофей, потому что он достаётся клубу. У нас очень успешная женская команда и академия. Мы счастливы, что выиграли эту награду. Многие наши игроки были номинированы", - цитирует Тухеля BBC.
Напомним, что в 2021 году "Челси" выиграл Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в текущем розыгрыше АПЛ идёт на первом месте после 13 туров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18