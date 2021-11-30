Тухель прокомментировал получение "Челси" титула лучшего клуба 2021 года

Фото твиттер "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель поделился эмоциями после вручения "синим" награды лучшего клуба года по версии France Football.

"Это отличный трофей, потому что он достаётся клубу. У нас очень успешная женская команда и академия. Мы счастливы, что выиграли эту награду. Многие наши игроки были номинированы", - цитирует Тухеля BBC.

Напомним, что в 2021 году "Челси" выиграл Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в текущем розыгрыше АПЛ идёт на первом месте после 13 туров.

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