Тухель прокомментировал получение "Челси" титула лучшего клуба 2021 года

Теги челситомас тухель

Тухель прокомментировал получение "Челси" титула лучшего клуба 2021 года

Фото твиттер "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель поделился эмоциями после вручения "синим" награды лучшего клуба года по версии France Football.

"Это отличный трофей, потому что он достаётся клубу. У нас очень успешная женская команда и академия. Мы счастливы, что выиграли эту награду. Многие наши игроки были номинированы", - цитирует Тухеля BBC.

Напомним, что в 2021 году "Челси" выиграл Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в текущем розыгрыше АПЛ идёт на первом месте после 13 туров.

Не пропустите: Роналду рассказал о своей главной цели в футболе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча"

Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов