Тухель прокомментировал успехи "Челси"

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал комментарий после матча АПЛ с "Манчестер Сити" (2:1).



"Серия хороших игр, дающих нужный результат, — это лучшее, что может быть. Все мы очень устали. Каждый из нас отдает все силы без остатка. Но именно в такие напряженные периоды в играх против лучших соперников вырастает команда.

Удача, безусловно, важна, но мы вместе делаем все, чтобы склонить ее на свою сторону и использовать любые возможности для очередной большой победы. Именно так мы должны приобретать уверенность в своих силах.

Это правильный путь. И уже сейчас мы начинаем готовиться к следующему матчу, который состоится в среду", – сказал Тухель.

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