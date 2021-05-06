Тухель стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов
Фото: фанатский инстаграм Томаса Тухеля/Автор неизвестен
"Челси" под руководством Томаса Тухеля вышел в финал Лиги Чемпионов, обыграв в полуфинале "Реал" (1:1, 2:0).
Напомним, что в прошлом сезоне Тухель также выходил в финал ЛЧ только во главе ПСЖ.
Таким образом, Тухель - первый тренер в истории ЛЧ, вышедший в два финала кряду с разными командами.
В финале Лиги Чемпионов, который состоится 29 мая, "Челси" сыграет против "Манчестер Сити".
Читайте также: "Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 мая
-
Президент ПСЖ просит "Барселону" отстать от Неймара
-
В "Спартаке" назвали критерии при выборе нового тренера
-
"Реал" после ухода Роналду не может выйти в финал Лиги Чемпионов 3-й сезон кряду
-
Тухель стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов
-
"Интер" и "Ювентус" вступили в борьбу за защитника "Аталанты"
-
Отец Влашича громко высказался о будущем своего сына в ЦСКА
-
Клубы из одной страны в 8-й раз сыграют в финале Лиги Чемпионов
-
Определились финалисты Лиги Чемпионов
-
1
"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов
-
Клубы, которые не выйдут из Суперлиги, могут быть отстранены от еврокубков
-
УЕФА определился с количеством зрителей на финале Лиги Чемпионов
-
"Боруссия" Дортмунд нацелилась на хавбека "Ливерпуля"
-
Стали известны клубы, не получившие лицензию для РПЛ
-
ПСЖ хочет вернуть Орье
-
Моуринью назвал "Роме" первую трансферную цель на лето
-
"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ
-
Малиновский второй месяц кряду признается лучшим футболистом "Аталанты"
-
АПЛ назвала дату проведения перенесенного матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"
-
Сборная России объявила, где проведет матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4