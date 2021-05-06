Тухель стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов

Фото: фанатский инстаграм Томаса Тухеля/Автор неизвестен

"Челси" под руководством Томаса Тухеля вышел в финал Лиги Чемпионов, обыграв в полуфинале "Реал" (1:1, 2:0).

Напомним, что в прошлом сезоне Тухель также выходил в финал ЛЧ только во главе ПСЖ.

Таким образом, Тухель - первый тренер в истории ЛЧ, вышедший в два финала кряду с разными командами.

В финале Лиги Чемпионов, который состоится 29 мая, "Челси" сыграет против "Манчестер Сити".

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