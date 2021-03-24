Турция обыграла Нидерланды в матче отбора ЧМ-2022

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Турция обыграла Нидерланды в матче отбора ЧМ-2022Фото: Getty Images

В первом туре отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная Нидерландов проиграла Турции.

Группа G

Турция - Нидерланды 4:2

Голы: Йылмаз, 15 - 1:0, Йылмаз (пен), 34 - 2:0, Чалханоглу, 46 - 3:0, Классен, 75 - 3:1, де Йонг, 76 - 3:2, Йылмаз, 81 - 4:2

Турция: Чакыр, Кабак, Челик, Сеюнджю, Мераш, Йокушлу, Чалханоглу (Унал, 78), Языджи (Эркин, 64), Туфан (Антальялы, 64), Караман (Айхан, 79), Йылмаз (Тюрюч, 90).

Нидерланды: Крул, де Лигт, Блинд (Гравенберх, 82), Тете (Думфрис, 69), Вейндал (ван Анхолт, 82), Вейналдум, де Йонг, де Рон (де Йонг, 62), Бергейс, Мален (Классен, 69), Депай.

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