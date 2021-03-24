Турция обыграла Нидерланды в матче отбора ЧМ-2022
Фото: Getty Images
В первом туре отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная Нидерландов проиграла Турции.
Группа G
Турция - Нидерланды 4:2
Голы: Йылмаз, 15 - 1:0, Йылмаз (пен), 34 - 2:0, Чалханоглу, 46 - 3:0, Классен, 75 - 3:1, де Йонг, 76 - 3:2, Йылмаз, 81 - 4:2
Турция: Чакыр, Кабак, Челик, Сеюнджю, Мераш, Йокушлу, Чалханоглу (Унал, 78), Языджи (Эркин, 64), Туфан (Антальялы, 64), Караман (Айхан, 79), Йылмаз (Тюрюч, 90).
Нидерланды: Крул, де Лигт, Блинд (Гравенберх, 82), Тете (Думфрис, 69), Вейндал (ван Анхолт, 82), Вейналдум, де Йонг, де Рон (де Йонг, 62), Бергейс, Мален (Классен, 69), Депай.
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|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3