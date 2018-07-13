Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 10 тура

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Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 10 тура

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. 

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс финального, 10 тура, который посвящен стадии решающим матчам ЧМ-2018. Прогноз учитывается по итогам 90 минут матча.

14 июля

17:00 Бельгия - Англия

15 июля

18:00 Франция - Хорватия

Не пропустите: Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура. | http://soccernews.ru

Комментарии
Джонни

Бельгия - Англия: 2-1, Франция - Хорватия: 1-0.

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Пьянь

Бельгия - Англия 2-1, Франция - Хорватия 2-0

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