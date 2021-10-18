У "Барселоны" серьезные потери перед "Эль Класико"
Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен
"Барселона" несет серьезные потери перед матчем против мадридского "Реала".
Как сообщает Marca, в ближайшем "Эль Класико" не сыграют уругвайский защитник Рональд Араухо, испанский хавбек Педри и французский нападающий Усман Дембеле.
По информации источника, все эти футболисты все еще не могут восстановиться от своих травм или не набрали достаточных кондиций после повреждений.
Медицинский штаб "Барселоны" на хочет рисковать здоровьем игроков.
Игра между "Барселона" и "Реалом" пройдет в воскресенье, 24 октября. Начало встречи запланировано на 17:15 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14