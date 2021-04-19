У "Барселоны" возникли проблемы с продлением контракта Дембеле: названа причина
Фото EFE / Автор неизвестен
Переговоры между "Барселоной" и нападающим Усманом Дембеле по поводу нового контракта зашли в тупик.
По информации Sport.es, представители француза не реагируют на предложение клуба продлить действующее соглашение на три года.
При этом сам 23-летний футболист хочет остаться в "блаугране", в том числе из-за высокой зарплаты.
Контракт Дембеле с "Барсой" истекает в 2022 году. Если в ближайшие месяцы форвард не подпишет новый, то его выставят на трансфер.
В текущем сезоне игрок провёл за "сине-гранатовых" 38 матчей, забил 10 голов и сделал 4 ассиста.
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
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|Бетис
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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