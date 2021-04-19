У "Барселоны" возникли проблемы с продлением контракта Дембеле: названа причина

Фото EFE / Автор неизвестен

Переговоры между "Барселоной" и нападающим Усманом Дембеле по поводу нового контракта зашли в тупик.

По информации Sport.es, представители француза не реагируют на предложение клуба продлить действующее соглашение на три года.

При этом сам 23-летний футболист хочет остаться в "блаугране", в том числе из-за высокой зарплаты.

Контракт Дембеле с "Барсой" истекает в 2022 году. Если в ближайшие месяцы форвард не подпишет новый, то его выставят на трансфер.

В текущем сезоне игрок провёл за "сине-гранатовых" 38 матчей, забил 10 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Зенит" нацелился на Умтити. | http://soccernews.ru