У Брейтуэйта нет проблем с тем, чтобы покинуть "Барселону"

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У Брейтуэйта нет проблем с тем, чтобы покинуть "Барселону"

Фото: твиттер Брейтуэйта\Автор неизвестен

Датский нападающий Мартин Брейтуэйта вероятно покинет "Барселону" по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает журналист Иван Сан-Антонио, каталонский луб хочет найти решение, которое удовлетворит обе стороны. В клубе понимают, что к датчанину есть интерес, особенно в АПЛ.

По информации источника, игрок знает, что он должен найти клуб для продолжения своей карьеры. Когда придет время, будет дана оценка тому, как нужно структурировать его уход.

У него не будет никаких проблем, потому что Дания квалифицировалась на чемпионат мира, и ему нужно играть, чтобы не подвергать риску свой вызов на турнир, который пройдет в декабре в Катаре.

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