У двух игроков "Оренбурга" выявлена пневмония

Теги оренбургкоронавирусмамаду силлаурош радакович

У двух игроков "Оренбурга" выявлена пневмония

По информации Metaratings, число заболевших коронавирусом в "Оренбурге" гораздо больше, чем шесть человек, о чём клуб сообщал официально.

Более того, у двух футболистов появились осложнения, а именно пневмония. Такой диагноз, согласно данным источника, поставили Урошу Радаковичу и Мамаду Силла.

Напомним, что из-за вспышки COVID-19 "Оренбург" не смог сыграть с "Краснодаром" на прошлой неделе, за что ему засчитали техническое поражение.

Следующий соперник приволжской команды - "Урал". Матч 25-го тура РПЛ запланирован на среду, 1 июля. Начало - в 15:00 по московскому времени.

Не пропустите: Спортивный директор "Оренбурга" рассказал, состоится ли матч с "Уралом". | http://soccernews.ru
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