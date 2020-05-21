У двух игроков "Торпедо-БелАЗ" коронавирус
У двух игроков беларуского "Торпедо-БелАЗ" выявлен Covid-19. Об этом сообщает by.tribuna.com.
По данным источника, от коронавируса пострадали голкипер Владимир Бушма и полузащитник Михаил Афанасьев. Также у еще двух игроков подозрение на инфекцию.
Сегодня, 21 мая, команда должна сыграть с "Неманом" в 10-м туре Высшей лиги.
Отметим, что Беларусия - единственная страна, не отменившая спортивные соревнования из-за пандемии коронавиурса.
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