У двух игроков "Торпедо-БелАЗ" коронавирус

У двух игроков беларуского "Торпедо-БелАЗ" выявлен Covid-19. Об этом сообщает by.tribuna.com.



По данным источника, от коронавируса пострадали голкипер Владимир Бушма и полузащитник Михаил Афанасьев. Также у еще двух игроков подозрение на инфекцию.



Сегодня, 21 мая, команда должна сыграть с "Неманом" в 10-м туре Высшей лиги.

Отметим, что Беларусия - единственная страна, не отменившая спортивные соревнования из-за пандемии коронавиурса.

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