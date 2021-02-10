У Клоппа умерла мама. Из-за ограничений он не сможет прилететь на похороны

В семье главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа случилось непоправимое - мама немецкого специалиста Элизабет Клопп скончалась в возрасте 81 года.

"Она была для меня всем. Настоящей матерью в лучшем смысле этого слова. Как верующий человек, я уверен, что она сейчас в лучшем месте. К несчастью, по причине ситуации с пандемией я не смогу быть на похоронах. Мы проведем поминки как только позволят обстоятельства", — цитирует Schwarzwaelder-bote Клоппа.