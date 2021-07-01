У Мбаппе конфликт с Гризманном из-за влияния Антуана

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти со ссылкой на L’Équipe, в расположении сборной Франции случился конфликт между лидерами атаки: Мбаппе и Гризманном.

По информации источника, конфликт зародился на по ходу Евро-2020. Напомним, что сборная Франции вылетела с турнира после поражения от Швейцарии по серии пенальти.

Отмечается, что Мбаппе завидует Гризманну из-за влиятельности того в национальной команде.

Сообщается, что Мбаппе был одним из тех, кто выступал за возвращение Бензема в состав сборной Франции, что в свою очередь значительно повлияло на игровую позицию Гризманна.

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