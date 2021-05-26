У Мхитаряна есть выгодное предложение из России
Фото: инстаграм Мхитаряна/Автор неизвестен
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, российский клуб интересуется полузащитником "Ромы" Генрихом Мхитаряном. В сообщении не уточняется, о каком клубе идет речь.
По информации источника, армянский футболист имеет выгодное предложение из России. Однако игрок планирует определиться со своим будущим позднее.
32-летний футболист в прошедшем сезоне сыграл 46 матчей за "Рому" во всех турнирах и забил 15 мячей, а также отдал 13 голевых передачах. Его контракт с "Ромой" истекает уже 30 июня.
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