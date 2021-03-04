У Пике повреждение колена. Игрок снова может выбыть на долгий срок

Пресс-служба "Барселоны" сообщает, что защитник Жерар Пике в ответном матче 1/2 финала Кубка Короля против "Севильи" (3:0) получил травму.

Сегодня футболист прошел медобследование, которое выявило повреждение внутренней коллатеральной связки правого колена. В клубе пока не уточняют сроки восстановления защитника. Но стоит напомнить, что ранее 34-летний испанец пропустил почти 3 месяца из-за травмы колена.

LATEST NEWS❗️ A medical evaluation and tests carried out this morning have shown that @3gerardpique has sprained the medial collateral ligament in his right knee. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/RjPjsLegBf — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2021

Во время вчерашнего матча у Пике был дискомфорт в колене, но врачи после осмотра позволили футболисту продолжить игру. Именно его гол на 90+4 минуте матча перевел встречу в овертайм, по ходу которого "Барселона" смогла забить еще один мяч и выйти в финал турнира.