У "Реала" всего две потери перед матчем с "Барселоной"

Фото: инстаграм Мариано/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" огласил заявку на Суперкубок Испании, в которую вошли 24 игрока.

Не попали в нее валлийский нападающий Гарет Бэйл и доминиканский форвард Мариано Диас. У второго травма седалищной кости.

Как сообщает Серхи Киранте, Бэйл тренировался с командой всего один день после возвращения из отпуска, и остался вне заявки из-за боли в спине.

Полуфинальная игра между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 12 января в Эр-Риядеэ. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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