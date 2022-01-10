У "Реала" всего две потери перед матчем с "Барселоной"
Фото: инстаграм Мариано/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" огласил заявку на Суперкубок Испании, в которую вошли 24 игрока.
Не попали в нее валлийский нападающий Гарет Бэйл и доминиканский форвард Мариано Диас. У второго травма седалищной кости.
Как сообщает Серхи Киранте, Бэйл тренировался с командой всего один день после возвращения из отпуска, и остался вне заявки из-за боли в спине.
Полуфинальная игра между "Реалом" и "Барселоной" пройдет 12 января в Эр-Риядеэ. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14