У Вальверде случился конфликт с Луисом Суаресом

Между главным тренером каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде и ведущим форвардом команды Луисом Суаресом случились серьезные разногласия.

Так, 30-летний нападающий вопреки рекомендациям медицинского штаба клуба намерен отправиться на октябрьские матчи своей национальной сборной в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира. В клубе же уругвайца считают, что футболисту, чтобы вернуть свои былые кондиции, просто необходимо отдохнуть от футбола несколько дней.

Напомним, "Барселона" узнала имя своего соперника по 1/16 финала кубка Испании. | soccernews.ru