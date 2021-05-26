УЕФА может отменить правило выездного гола в еврокубках
Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен
Как сообщает The Times, УЕФА рассматривает возможность полной отмены правила выездного гола.
По информации источника, вопрос будет рассмотрен на пятничном заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям. Если идею поддержат, УЕФА начнет процесс отмены правила..
Также отмечается, что при этом было решено не отменять правило частично, как предлагалось в апреле: тогда обсуждался вопрос о том, чтобы правило не работало в экстра-таймах ответного матча, а применялось только в основное время.
Напомним, что правило выездного гола существует 56 лет. Согласно ему при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на выезде.
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