УЕФА назначил арбитров на матч Россия - Словения

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Стало известно, кто обслужит матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

На игре будет работать итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Его помощники - Алессандро Костанцо и Маттео Пассери, резервный рефери - Даниэле Довери.

Напомним, что матч Россия - Словения состоится в субботу, 27 марта, в 17:00 по московскому времени.

Также россиянам в этом месяце предстоит сыграть со Словакией на выезде. Накануне команда взяла верх над Мальтой (3:1) в гостевом поединке.

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