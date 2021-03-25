УЕФА назначил арбитров на матч Россия - Словения
Фото Associated Press
Стало известно, кто обслужит матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словении.
На игре будет работать итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Его помощники - Алессандро Костанцо и Маттео Пассери, резервный рефери - Даниэле Довери.
Напомним, что матч Россия - Словения состоится в субботу, 27 марта, в 17:00 по московскому времени.
Также россиянам в этом месяце предстоит сыграть со Словакией на выезде. Накануне команда взяла верх над Мальтой (3:1) в гостевом поединке.
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|М
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|Швеция
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|М
|О
|1
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|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
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|6
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|М
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|4
|5
|3
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|4
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|1
|Венгрия
|6
|9
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|7
|3
|Нидерланды
|6
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|М
|О
|1
|Италия
|6
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|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
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|3
|Польша
|6
|7
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|Люксембург
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|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
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|2
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|8
|3
|Уэльс
|6
|4
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|6
|3