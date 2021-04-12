УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов
Фото Sky Sports
Стало известно, кто обслужит ответные матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов.
ПСЖ - "Бавария" (13 апреля): главный - Даниэле Орсато, помощники - Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети, резервный – Даниэле Довери, VAR – Массимилиано Иррати, ассистент VAR – Марко Гуида.
"Челси" - "Порту" (13 апреля): главный - Клеман Тюрпен, помощники - Николя Дано и Сириль Грингор, резервный - Франк Шнайдер, VAR – Франсуа Летесье, ассистент VAR – Жером Брисар.
"Ливерпуль" - "Реал" (14 апреля): главный - Бьорн Куйперс, помощники - Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, резервный - Тасос Сидиропулос, VAR – Пол ван Букел, ассистент VAR – Деннис Хиглер.
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити" (14 апреля): главный - Карлос дель Серро, помощники - Хуан Юсте и Роберто Алонсо, резервный - Хосе Санчес, VAR – Хуан Мартинес, ассистент VAR – Рикардо де Бургос.
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