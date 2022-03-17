УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли вратарь "Вильярреала" Херонимо Рульи, полузащитник "Атлетико" Коке, вингер "Челси" Кристиан Пулишич и форвард "Бенфики" Дарвин Нуньес.

Рульи помог разгромить "Ювентус" (3:0), совершив 5 сейвов. Коке провёл 79 минут в игре с "Манчестер Юнайтед" (1:0), не отметившись результативными действиями. Пулишич и Нуньес забили по мячу в поединках с "Лиллем" (2:1) и "Аяксом" (1:0) соответственно - во втором случае гол стал победным.

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