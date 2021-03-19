УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Фото сайт УЕФА

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Мислав Оршич (загребское "Динамо"), Борха Майораль ("Рома"), Херард Морено ("Вильярреал") и Давид Нерес ("Аякс").

Who should be crowned Player of the Week?



⭐️ Mislav Oršić

⭐️ Borja Mayoral

⭐️ Gerard Moreno

⭐️ David Neres@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2021

Оршич сделал хет-трик в матче с "Тоттенхэмом" (3:0), Майораль и Морено оформили по дублю в играх с "Шахтёром" (2:1) и киевским "Динамо" (2:0) соответственно, а Нерес открыл счет в поединке с "Янг Бойз" (2:0).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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