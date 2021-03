УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Фото сайт УЕФА

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Мислав Оршич (загребское "Динамо"), Борха Майораль ("Рома"), Херард Морено ("Вильярреал") и Давид Нерес ("Аякс").

Who should be crowned Player of the Week?



⭐️ Mislav Oršić

⭐️ Borja Mayoral

⭐️ Gerard Moreno

⭐️ David Neres@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL