УЕФА не стало возбуждать дело против Куйперса
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
УЕФА не стал возбуждать дисциплинарное разбирательство в отношении арбитра Бьорна Куйперса, работавшего на матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "ПСЖ" (2:0).
Полузащитник парижан Марко Верратти сказал, что судья послал его на ***. Хавбек "ПСЖ" Андер Эррера после игры заявил: "Судья сказал Паредесу ******** от него".
УЕФА не стал наказывать рефери и не планирует дальнейшего расследования случившегося, сообщает L’Equipe. В союзе не стали комментировать ситуацию.
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