УЕФА определился с количеством зрителей на финале Лиги Чемпионов

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УЕФА готов допустить на финал Лиги Чемпионов в Стамбуле 25 тысяч зрителей.

Как сообщает The Times, команды, участвующие в финале, получат по четыре тысячи билетов. Остальные 17 тысяч останутся для нейтральных болельщиков.

Отметим, что Олимпийский стадион в Стамбуле может вмещать более 75 тысяч человек.

Финал ЛЧ состоится 29 мая. Одним из финалистов стал "Манчестер Сити", его соперник определится в противостоянии между "Челси" и "Реалом".

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