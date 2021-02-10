УЕФА провел позитивные переговоры об изменении формата Лиги Чемпионов
Представители футбольных ассоциаций-членов УЕФА провели переговоры, на которых обсуждался вопрос об изменении формата проведения Лиги Чемпионов, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, участники переговоров позитивно отнеслись к предложению о проведении Лиги Чемпионов по так называемой "швейцарской системе". Планируется, что каждый клуб сыграет на групповом этапе по 10 матчей.
Расписание первого тура будет определяться жеребьевкой, а затем победители будут играть с победителями, а проигравшие - с проигравшими.
Не пропустите: Коваленко не попал в заявку "Аталанты" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Сергей Семак: "Хотел бы попробовать себя в топ-чемпионате"
-
Рамос хочет остаться в "Реале"
-
28 футболистов московского "Динамо" вылетели на заключительный зимний сбор
-
"Манчестер Сити" близок к трансферу бразильского таланта
-
Товарищеский матч "Ротор" - "Локомотив" (Ташкент) отменен по необычной причине
-
Серхио Рамос отклонил очередное предложение "Реала"
-
"Манчестер Сити" намерен продлить Стоунза
-
УЕФА провел позитивные переговоры об изменении формата Лиги Чемпионов
-
Конте прокомментировал вылет "Интера" от "Ювентуса" в Кубка Италии
-
Ярмоленко выбыл из строя из-за травмы
-
Конте высказался о конфликте с президентом "Ювентуса"
-
В "Аяксе" больше не рассчитывают на Промеса
-
Конте адресовал оскорбительный жест президенту "Ювентуса"
-
Агент Тайсона высказался об интересе к бразильцу со стороны российский клубов
-
Агент рассказал о несостоявшемся переходе Мевли в ЦСКА
-
Семак высказался об интимном видео с участием Дзюбы
-
Конте поругался с руководителем "Ювентуса" после матча Кубка Италии
-
Реднапп назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ
-
Арендованный у ЦСКА Гайч встретился с тренером "Беневенто" Индзаги
-
Зидан высказался о будущем Рамоса в "Реале"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4