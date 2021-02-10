УЕФА провел позитивные переговоры об изменении формата Лиги Чемпионов

Представители футбольных ассоциаций-членов УЕФА провели переговоры, на которых обсуждался вопрос об изменении формата проведения Лиги Чемпионов, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, участники переговоров позитивно отнеслись к предложению о проведении Лиги Чемпионов по так называемой "швейцарской системе". Планируется, что каждый клуб сыграет на групповом этапе по 10 матчей.

Расписание первого тура будет определяться жеребьевкой, а затем победители будут играть с победителями, а проигравшие - с проигравшими.

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