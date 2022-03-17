УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Херонимо Рульи/Автор неизвестен
Аргентинский вратарь "Вильярреала" Херонимо Рульи признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Рульи провел все 90 минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (3:0) и совершил пять сейвов.
В борьбе за награду аргентинец опередил Кристиана Пулишича ("Челси"), Дарвина Нуньеза ("Бенфика") и Коке ("Атлетико").
В нынешнем сезоне 29-летний Рульи провел за "Вильярреал" 35 матчей во всех турнирах и пропустил 33 гола.
Не пропустите: Аллегри объяснил провал "Ювентуса" в матче с "Вильярреалом". | http://soccernews.ru
главное
-
"Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды
-
С мая за Холанда придётся платить больше: подробности
-
Зарема ярко отреагировала на решения ЭСК РФС по матчу "Спартак" - "Краснодар"
-
ЭСК РФС разобрал спорные судейские решения в матче "Краснодар" - "Спартак"
-
Тухель превзошёл достижение Зидана в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
Погба летом примет решение о своем будущем
-
УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
-
Назван состав сборной Франции на матчи с Кот-д′Ивуаром и ЮАР
-
"Наполи" вступил в борьбу за Деста
-
"Реал" сыграет против "Барселоны" в особой форме (видео)
-
Вальверде рассказал, почему он никогда не перейдет в "Барселону"
-
Кендзера перешел из "Динамо" Киев в польский клуб
-
Назван состав сборной Англии на матчи со Швейцарией и Кот-д'Ивуаром
-
Названа сумма сделки "Барселоны" со Spotify
-
"Ливерпуль" готов заплатить 70 миллионов евро за шведского форварда
-
В "Реале" беспокоятся по поводу Винисиуса
-
"Бавария" - фаворит в борьбе за таланта "Аякса"
-
Полузащитник "Ювентуса" заразился коронавирусом после матча с "Вильярреалом"
-
Бензема может успеть восстановиться к "Эль Класико"
-
Филимонов раскритиковал отказ Дзюбы от сборной
-
Бонуччи прокомментировал разгром от "Вильярреала"
-
Кроос высказался о победной серии "Реала" в "Эль Класико"
-
Вальверде высказался о Мбаппе
-
Артета раскритиковал расписание "Арсенала" в АПЛ
-
"Краснодар" провел перестановки в клубной структуре
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4