УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Херонимо Рульи/Автор неизвестен

Аргентинский вратарь "Вильярреала" Херонимо Рульи признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Рульи провел все 90 минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (3:0) и совершил пять сейвов.

В борьбе за награду аргентинец опередил Кристиана Пулишича ("Челси"), Дарвина Нуньеза ("Бенфика") и Коке ("Атлетико").

В нынешнем сезоне 29-летний Рульи провел за "Вильярреал" 35 матчей во всех турнирах и пропустил 33 гола.

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