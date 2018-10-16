Украина побеждает Чехию и становится победителем своей группы

Цена поединка в Харькове была очень высока. Для хозяев – сборной Украины, победа означала не просто победу в группе, но и перспективу побороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы, а также повышение в Дивизион А в следующем розыгрыше Лиги Наций. Чехам три очка давали просто шанс ввязаться в борьбу за первое место, и тогда все решали бы последняя серия игр в ноябре. В общем обе команды настраивались на бой, а гости, к тому же, были заинтересованы в реванше.

Если в сентябре в матче с Украиной чехов выводил на игру Карел Яролим, то в Харьков команду привез Ярослав Шилгавы. Смена тренера пошла на пользу сборной Чехии, которая на днях в гостях разобралась со Словакией. Приехали за очками чехи и к лидеру. Команда прекрасно смотрелась до перерыва, создав ряд опаснейших моментов у ворот Пятова.

Пожалуй, самый реальный шанс забить гости имели на 18-й минуте. Защитники сборной Украины проспали рывок Янкто, которого вывели партнеры на ворота, тот сблизился с Пятовым, однако в последний момент голкипер украинцев смог задеть мяч ногой и перевести его на угловой.

Кроме этого эпизода чехи еще несколько раз неприятно угрожали воротам хозяев. Можно отметить классный удар Павелки, после которого Пятов вытащил мяч из девятки. А в конце тайма трехходовка Павелка – Шик – Янкто закончилась хлестким ударом последнего, однако сфера пролетела чуть выше перекладины.

Сборная Украины смотрелась чуть лучше соперника и также создала немало шансов для взятия ворот Павленки. В дебюте матча две попытки имел Яремчук. В своем коронном стиле Роман намеревался забить сопернику головой после навесной передачи – не вышло. Отлично разгонял атаки Марлос, но в моменте, когда нужно было вывести к воротам Ярмоленко, игрок "Шахтера" ошибся.

После экватора тайма этаким лидером украинцев стал Руслан Малиновский. Он все чаще оказывался на ударной позиции и на 35-й минуте едва не закрутил мяч в правый угол ворот. Впрочем, вскоре полузащитник бельгийского "Генка" снова нашел момент для удара и на этот раз не промахнулся. После перехвата от Марлоса мяч в два паса оказался на левой у Малиновского. Руслан ахнул с 25-ти метров – без шансов для вратаря сборной Чехии.

Этот гол стал логичным завершением первого тайма, в котором сборная Украины смотрелась предпочтительнее. В тайме втором был уже другой футбол. Команда Андрея Шевченко не сталась прижиматься к собственным воротам, несмотря на преимущество в счете, стараясь держать соперника на расстоянии. Но чехам нужно было отыгрываться и где-то после 60-й минуты они имели уже ощутимое преимущество во владении мячом. В этот отрезок защита украинцев еще раз дала опасно пробить Павелке – Пятов лишь кончиками пальцев вытащил мяч из-под перекладины.

Однако сказать, что хозяева исключительно оборонялись, конечно, нельзя. Да, украинцы действовали преимущественно на контратаках, но при случаях пытались разыграть позиционную атаку. Отличный момент был у Степаненко после заброса Ракицкого – Тарас не попал в ближний угол. В другом случае мог забивать Матвиенко, но ударил мимо ворот.

Самый реальный шанс снять все вопросы о победителе имел вышедший на замену Цыганков. После паса Марлоса Виктору только оставалось переиграть Павленку, но игрок киевского "Динамо" угодил голкиперу в ногу.

В концовке матча подустали игроки обеих команд. Атаки скорее создавались на эмоциях, но сил завершать их уже не было. Разумеется, такой ход матча играл на руку сборной Украины, которая довела встречу до победы. Теперь команда Андрея Шевченко ждет Дивизион А и возможность выиграть путевку на Евро 2020.

Украина – Чехия – 1:0

Гол: Малиновский, 43.

Украина: Пятов, Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Малиновский (Зинченко, 86), Ярмоленко, Коноплянка (Цыганков, 69), Марлос, Яремчук.

Чехия: Павленка, Новак, Челюстка, Брабец, Селасси, Павелка, Барак, Дочкал, Выдра (Змргал, 67), Янкто (Шураль, 81), Шик (Крменчик, 73).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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