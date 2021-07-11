Ули Хенесс высказался о финансовом влиянии коронавируса на футбольные клубы

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Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс поделился мнением о поведении футбольных клубов в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Бавария" – один из немногих клубов, всерьез воспринимающих экономический кризис. Мы объявили этот год годом пандемии. В течение года станет понятно, вернутся ли зрители, что будет со спонсорами. Когда все это прояснится, то можно будет снова инвестировать средства.

Впрочем, понятно, что когда у тебя есть спонсоры типа целого Катара или у тебя есть Роман Абрамович, тратить можно свободно", – сказал функционер в интервью Sport1.

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