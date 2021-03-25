Успехи России, Бельгии и Португалии, Украина отбирает очки у Франции: все результаты отбора ЧМ-2022 24 марта

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Успехи России, Бельгии и Португалии, Украина отбирает очки у Франции: все результаты отбора ЧМ-2022 24 мартаФото: YORICK JANSENS/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Состоялись первые матчи отборочного раунда на ЧМ-2022.

Из основных событий можно выделить победу сборной России над Мальтой, а также потерю очков сборной Франции в матче с Украиной.

Группа А

Португалия - Азербайджан 1:0
Гол: Медведев (аг), 37 - 1:0   

Сербия - Ирландия 3:2
Голы: Браун, 18 - 0:1, Влахович, 40 - 1:1, Митрович, 68 - 2:1, Митрович, 75 - 3:1, Коллинз, 86 - 3:2


Группа D

Франция - Украина 1:1
Голы: Гризманн, 19 - 1:0, Кимпембе (аг), 57 - 1:1

Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2
Голы: Пьянич, 55 - 0:1, Пукки, 58 - 1:1, Пукки, 77 - 2:1, Стеванович, 84 - 2:2


Группа Е

Бельгия - Уэльс 3:1
Голы: Уилсон, 10 - 0:1, де Брюйне, 22 - 1:1, Азар, 28 - 2:1, Лукаку (пен), 73 - 3:1

Эстония - Чехия 2:6
Голы: Саппинен, 12 - 1:0, Шик, 18 - 1:1, Барак, 27 - 1:2, Соучек, 32 - 1:3, Соучек, 43 - 1:4, Соучек, 48 - 1:5, Янкто, 56 - 1:6, Аньер, 86 - 2:6


Группа G

Турция - Нидерланды 4:2
Голы: Йылмаз, 15 - 1:0, Йылмаз (пен), 34 - 2:0, Чалханоглу, 46 - 3:0, Классен, 75 - 3:1, де Йонг, 76 - 3:2, Йылмаз, 81 - 4:2

Латвия - Черногория 1:2
Голы: Икауниекс, 40 - 1:0, Йоветич, 41 - 1:1, Йоветич, 83 - 1:2

Гибралтар - Норвегия 0:3
Голы: Серлот, 43 - 0:1, Торстведт, 45 - 0:2, Свенссон, 57 - 0:3


Группа Н

Мальта - Россия 1:3
Голы: Дзюба, 23- 0:1, Фернандес, 35 - 0:2, Мбонг, 56 - 1:2, Соболев, 89 - 1:3

Словения - Хорватия 1:0
Гол: Ловрич, 15 - 1:0

Кипр - Словакия 0:0

Читайте также: Россия начала отбор на ЧМ-2022 с победы над Мальтой. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
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