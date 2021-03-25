Успехи России, Бельгии и Португалии, Украина отбирает очки у Франции: все результаты отбора ЧМ-2022 24 марта
Фото: YORICK JANSENS/BELGA MAG/AFP via Getty Images
Состоялись первые матчи отборочного раунда на ЧМ-2022.
Из основных событий можно выделить победу сборной России над Мальтой, а также потерю очков сборной Франции в матче с Украиной.
Группа А
Португалия - Азербайджан 1:0
Гол: Медведев (аг), 37 - 1:0
Сербия - Ирландия 3:2
Голы: Браун, 18 - 0:1, Влахович, 40 - 1:1, Митрович, 68 - 2:1, Митрович, 75 - 3:1, Коллинз, 86 - 3:2
Группа D
Франция - Украина 1:1
Голы: Гризманн, 19 - 1:0, Кимпембе (аг), 57 - 1:1
Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2
Голы: Пьянич, 55 - 0:1, Пукки, 58 - 1:1, Пукки, 77 - 2:1, Стеванович, 84 - 2:2
Группа Е
Бельгия - Уэльс 3:1
Голы: Уилсон, 10 - 0:1, де Брюйне, 22 - 1:1, Азар, 28 - 2:1, Лукаку (пен), 73 - 3:1
Эстония - Чехия 2:6
Голы: Саппинен, 12 - 1:0, Шик, 18 - 1:1, Барак, 27 - 1:2, Соучек, 32 - 1:3, Соучек, 43 - 1:4, Соучек, 48 - 1:5, Янкто, 56 - 1:6, Аньер, 86 - 2:6
Группа G
Турция - Нидерланды 4:2
Голы: Йылмаз, 15 - 1:0, Йылмаз (пен), 34 - 2:0, Чалханоглу, 46 - 3:0, Классен, 75 - 3:1, де Йонг, 76 - 3:2, Йылмаз, 81 - 4:2
Латвия - Черногория 1:2
Голы: Икауниекс, 40 - 1:0, Йоветич, 41 - 1:1, Йоветич, 83 - 1:2
Гибралтар - Норвегия 0:3
Голы: Серлот, 43 - 0:1, Торстведт, 45 - 0:2, Свенссон, 57 - 0:3
Группа Н
Мальта - Россия 1:3
Голы: Дзюба, 23- 0:1, Фернандес, 35 - 0:2, Мбонг, 56 - 1:2, Соболев, 89 - 1:3
Словения - Хорватия 1:0
Гол: Ловрич, 15 - 1:0
Кипр - Словакия 0:0
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3