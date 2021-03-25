Успехи России, Бельгии и Португалии, Украина отбирает очки у Франции: все результаты отбора ЧМ-2022 24 марта

Фото: YORICK JANSENS/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Состоялись первые матчи отборочного раунда на ЧМ-2022.

Из основных событий можно выделить победу сборной России над Мальтой, а также потерю очков сборной Франции в матче с Украиной.

Группа А

Португалия - Азербайджан 1:0

Гол: Медведев (аг), 37 - 1:0

Сербия - Ирландия 3:2

Голы: Браун, 18 - 0:1, Влахович, 40 - 1:1, Митрович, 68 - 2:1, Митрович, 75 - 3:1, Коллинз, 86 - 3:2



Группа D

Франция - Украина 1:1

Голы: Гризманн, 19 - 1:0, Кимпембе (аг), 57 - 1:1

Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2

Голы: Пьянич, 55 - 0:1, Пукки, 58 - 1:1, Пукки, 77 - 2:1, Стеванович, 84 - 2:2



Группа Е

Бельгия - Уэльс 3:1

Голы: Уилсон, 10 - 0:1, де Брюйне, 22 - 1:1, Азар, 28 - 2:1, Лукаку (пен), 73 - 3:1

Эстония - Чехия 2:6

Голы: Саппинен, 12 - 1:0, Шик, 18 - 1:1, Барак, 27 - 1:2, Соучек, 32 - 1:3, Соучек, 43 - 1:4, Соучек, 48 - 1:5, Янкто, 56 - 1:6, Аньер, 86 - 2:6



Группа G

Турция - Нидерланды 4:2

Голы: Йылмаз, 15 - 1:0, Йылмаз (пен), 34 - 2:0, Чалханоглу, 46 - 3:0, Классен, 75 - 3:1, де Йонг, 76 - 3:2, Йылмаз, 81 - 4:2

Латвия - Черногория 1:2

Голы: Икауниекс, 40 - 1:0, Йоветич, 41 - 1:1, Йоветич, 83 - 1:2

Гибралтар - Норвегия 0:3

Голы: Серлот, 43 - 0:1, Торстведт, 45 - 0:2, Свенссон, 57 - 0:3



Группа Н

Мальта - Россия 1:3

Голы: Дзюба, 23- 0:1, Фернандес, 35 - 0:2, Мбонг, 56 - 1:2, Соболев, 89 - 1:3

Словения - Хорватия 1:0

Гол: Ловрич, 15 - 1:0

Кипр - Словакия 0:0

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