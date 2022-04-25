Успехи "Зенита" и ЦСКА, провал "Спартака": результаты 26-го тура РПЛ

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Состоялись матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить победы "Зенита" и ЦСКА над "Краснодаром" и "Динамо", а также очередную неудачу "Спартака", который проиграл "Ростову".

"Краснодар" – "Зенит" - 1:3 (0:2)

Голы: Сергеев, 35 - 0:1, Малком, 42 - 0:2, Манелов, 73 - 1:2, Оздоев, 87 - 1:3

ЦСКА – "Динамо" - 1:0 (0:0)

Гол: Эджуке, 67 - 1:0

"Ростов" – "Спартак" - 3:2 (1:1)

Голы: Тугарев, 14 - 1:0, Соболев, 17 - 1:1, Полоз, 75 (с пенальти) - 2:1, Литвинов, 90+1 - 2:2, Соу, 90+5 - 3:2

"Урал" – "Уфа" - 2:1 (1:0)

Голы: Бикфалви, 25 - 1:0, Мишкич, 53 - 2:0, Агаларов, 80 - 2:1

"Локомотив" – "Нижний Новгород" - 2:1 (1:0)

Голы: Жемалетдинов, 37 - 1:0, Жемалетдинов, 53 - 2:0, Кравцов, 77 - 2:1

"Сочи" – "Ахмат" - 3:2 (0:1)

Голы: Садулаев, 31 - 0:1, Кассьерра, 53 - 1:1, Юсупов, 57 - 2:1, Себаи, 66 - 2:2, Терехов, 84 - 3:2

"Химки" – "Крылья Советов" - 4:1 (1:1)

Голы: Глушенков, 28 - 0:1, Глушаков, 45 (с пенальти) - 1:1, Мирзов, 50 - 2:1, Садыгов, 87 - 3:1, Солдатенков, 89 (автогол) - 4:1

"Рубин" – "Арсенал" Тула - 1:0 (1:0)

Гол: Ломовицкий, 22 - 1:0

Положение команд: "Зенит" - 58, "Динамо" - 52, ЦСКА - 47, "Сочи" - 46, "Локомотив" - 41 (25), "Краснодар" - 39 (25), "Крылья Советов" - 38, "Ростов" - 34, "Ахмат" - 32, "Спартак" - 31, "Рубин" - 29, "Нижний Новгород", "Химки" - 28, "Урал" - 24, "Уфа" - 22, "Арсенал" - 21.

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