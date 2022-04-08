Успех "Марселя", провал "Ромы": результаты Лиги Конференций 7 апреля
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен
Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Конференций. "Марсель" победил ПАОК, "Рома" проиграла "Буде-Глимт", "Фейеноорд" и "Славия" сыграли вничью, "Лестер" и ПСВ голов не забили.
"Буде-Глимт" Норвегия – "Рома" Италия - 2:1 (0:1)
Голы: Пеллегрини, 43 - 0:1, Вембангомо, 56 - 1:1, Ветлесен, 89 - 2:1
"Фейеноорд" Нидерланды – "Славия" Чехия - 3:3 (1:1)
Голы: Синистерра, 10 - 1:0, Олайинка, 41 - 1:1, Сор, 67 - 1:2, Сенеси, 74 - 2:2, Кекчю, 86 - 3:2, Траоре, 90+5 - 3:3
"Лестер" - ПСВ - 0:0
"Марсель" Франция – ПАОК Греция - 2:1 (2:0)
Голы: Жерсон, 13 - 1:0, Пайет, 45 - 2:0, Эль-Каддури, 48 - 2:1
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0