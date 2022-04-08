Успех "Марселя", провал "Ромы": результаты Лиги Конференций 7 апреля

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Конференций. "Марсель" победил ПАОК, "Рома" проиграла "Буде-Глимт", "Фейеноорд" и "Славия" сыграли вничью, "Лестер" и ПСВ голов не забили.

"Буде-Глимт" Норвегия – "Рома" Италия - 2:1 (0:1)

Голы: Пеллегрини, 43 - 0:1, Вембангомо, 56 - 1:1, Ветлесен, 89 - 2:1

"Фейеноорд" Нидерланды – "Славия" Чехия - 3:3 (1:1)

Голы: Синистерра, 10 - 1:0, Олайинка, 41 - 1:1, Сор, 67 - 1:2, Сенеси, 74 - 2:2, Кекчю, 86 - 3:2, Траоре, 90+5 - 3:3

"Лестер" - ПСВ - 0:0

"Марсель" Франция – ПАОК Греция - 2:1 (2:0)

Голы: Жерсон, 13 - 1:0, Пайет, 45 - 2:0, Эль-Каддури, 48 - 2:1

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