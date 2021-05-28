Уткин оценил выступление Кокорина за "Фиорентину"

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Уткин оценил выступление Кокорина за "Фиорентину"

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный видеоблогер и журналист Василий Уткин признался, что нападающий Александр Кокорин превзошёл его ожидания своей игрой в составе "Фиорентины".

"Для нас важнейшим событием итальянского сезона и, конечно, интригой его последних недель стало то, что Александр Кокорин всё-таки сыграл в итальянском чемпионате больше минут в разных матчах, чем минут бывает в одном матче. Он сыграл 91 минуту - это очень неплохой результат, выше ожидаемого с моей стороны. Поэтому я Александра Кокорина с этим душевно поздравляю", - сказал Уткин.

Напомним, что 30-летний россиянин после январского перехода принял участие в четырёх неполных матчах "Фиорентины".

Также стоит отметить, что "Спартак" продал Кокорина "фиалкам" за 4,5 миллиона евро.

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