Уткин предложил Сухине две версии появления в судейской комнате перед дерби "Локомотив" - "Спартак"
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на скандал с участием начальника команды "Локомотива" Станислава Сухины.
Напомним, что бывший арбитр РПЛ перед воскресным дерби со "Спартаком" заходил в судейскую комнату, что строго запрещено регламентом.
В итоге "железнодорожники" победили со счётом 2:0, а "красно-белые" остались крайне недовольны несколькими решениями рефери.
"Интересно, чем закончится скандал с посещением судейской комнаты Станиславом Сухиной, начальником команды "Локомотив". На самый интересный вопрос мы ответа, впрочем, не получим. Потому что самое-самое - это допытаться у Сухины, какого демона он там забыл. Я бы на его месте отстаивал версию, что младший Левников привёз ему от папы из Питера корюшку - там как раз пошла. А что, чем не гостинчик? От судьи судье, по-ветерански, от души душевно в душу. Но эта версия сейчас запоздала, теперь же надо сговариваться. Может не выдержать детектора.
Тогда жизнеспособна другая: Сухина может сказать, что он, ещё будучи судьей, потерял в этой комнате что-то маленькое и ценное. Например, серьгу с брюликом. И вот снова надеялся найти. Вы скажете - так ведь не носил никогда серьгу судья Сухина. И сразу же ответ: конечно, не носил. Потому, что потерял! А вообще мне снова кажется странным наш регламент. За судейство взялись серьёзно, ужесточив контроль; за визит в судейскую может последовать пожизненная дисквалификация для визитёра и техническое поражение для команды, которую он представляет. Вот скажите мне - раз так, то почему дисциплинарное расследование можно начать только если есть обращение от другой команды?
Получается, два участника игры должны выставить по дежурному у дверей судейской и проверять всех на входе-выходе? А как иначе они узнают? Нет, братцы-кролики. Если установлен факт захода постороннего в судейскую, этого должно быть достаточно. Для такого установления хватит одной видеокамеры", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
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