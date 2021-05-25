Уткин прокомментировал назначение Витории на пост тренера "Спартака"
Фото твиттер "Спартака"
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о персоне нового главного тренера "Спартака" Руи Витории.
Напомним, что португалец заключил с "красно-белыми" контракт до 2023 года.
"В который раз я удивляюсь коллегам. Что происходит, и уже не в первый раз, когда в Россию приезжает тренер, не особенно находящийся на слуху? Знаете, мало кто идёт дальше википедии. История повторяется раз за разом. Вот сейчас единственное, что обсуждается о Витории - что последним местом его работы была Саудовская Аравия. А это - фи, пересортица.
Вон Хави который год тренирует в Катаре, и многие считают недели, когда же он примет "Барселону". Хотя каким бы легендарным ни был Хави игроком, это ничего не говорит о его тренерском потенциале, но какая разница - он же Хави (он же Чави, он же Шаби). Между тем, во-первых - это я уже вернулся к Рую Витории - как-то глупо осуждать решение клуба на основании единственного факта, который абсолютно общеизвестен. Такое ощущение, что Витория работал в Саудовской Аравии в сложном гриме и под псевдонимом, и установился этот компрометирующий факт вот только что. Посредством пранка, например.
Так нет же. Наверное, клуб изучал Виторию как минимум несколько дольше и хотя бы на пару копков лопаты поглубже. Во-вторых, мало ли людей ездило на Ближний Восток, или там в Китай, а потом спокойно возвращались и продолжали карьеру? Например, Виллаш Боаш. И даже игроки - Витсель, допустим. То есть как бы случаи бывают очень разные.
Наконец, главное. Ну да, чемпионат Саудовской Аравии, мягко говоря, не перл творения, но тем не менее страна богатая. Почему столь многие считают, что если у людей денег три горы в крупных купюрах, то они непременно идиоты? Арабы могут позвать к себе практически кого угодно, но тем не менее зовут туда далеко не каждого. По мне так работа там говорит ровно о том же - о получении прекрасного места работы в условиях жёсткой конкуренции.
Руй Витория назначен. Он представляет самую передовую тренерскую школу в мире на данный момент наряду с немецкой. Но нам по-прежнему про Николича первые полгода важней всего было знать, что он приехал из какой-то там Венгрии, а про Виторию - что он, видите ли, ездил за деньгами. Съездил - и отлично. А дальше посмотрим", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Не пропустите: Названы члены тренерского штаба Витории в "Спартаке". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
РПЛ назвала лучшего игрока мая
-
ЦСКА сделал предложение о трансфере экс-игрока "Ромы" и "Интера"
-
Зобнин хочет перейти в европейский клуб: названа причина
-
"Лилль" забрал у ПСЖ корону, "Ливерпуль" и "Юве" пролезли в ЛЧ, Левандовски побил рекорд Герда Мюллера: как прошла концовка ТОП-5 чемпионатов
-
"Реал" объявил о продлении контракта с Модричем
Лента новостей
-
Бензема: "Зидан не уйдёт из "Реала"
-
Зобнин высказался о возможности поиграть в Европе
-
РПЛ назвала лучшего игрока мая
-
"Вулверхэмптон" определился с новым тренером
-
ЦСКА сделал предложение о трансфере экс-игрока "Ромы" и "Интера"
-
1
Роналду рассказал о своих достижениях
-
Уткин прокомментировал назначение Витории на пост тренера "Спартака"
-
Манджукич сообщил об уходе из "Милана"
-
Зобнин хочет перейти в европейский клуб: названа причина
-
"Лилль" забрал у ПСЖ корону, "Ливерпуль" и "Юве" пролезли в ЛЧ, Левандовски побил рекорд Герда Мюллера: как прошла концовка ТОП-5 чемпионатов
-
Вингер "Норрчепинга" отправился на медосмотр в "Рубин"
-
Малиновский подвёл итоги сезона для "Аталанты"
-
"Реал" объявил о продлении контракта с Модричем
-
Официально: Флик возглавит сборную Германии
-
Слуцкий - лучший тренер РПЛ в мае
-
Прядкин объяснил, почему в РПЛ не будет раунда плей-офф
-
"Милан" согласовал трансфер вратаря "Лилля"
-
Названы члены тренерского штаба Витории в "Спартаке"
-
"Барселона" определилась с альтернативой Куману и Хави
-
"Рубин" нацелился на голкипера "Спартака"