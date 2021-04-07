Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля

Теги манчестер ситиреал мадридборуссия дортмундливерпуль

Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

6 апреля состоялись два первых матча 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона-2020/2021. Мадридский "Реал" на своем поле уверенно победил "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" на последних минутах вырвал победу в поединке с дортмундской "Боруссией".

"Реал" Испания – "Ливерпуль" Англия - 3:1 (2:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 27 - 1:0, Асенсио, 36 - 2:0, Салах, 51 - 2:1, Винисиус Жуниор, 65 - 3:1

"Манчестер Сити" Англия – "Боруссия" Д Германия - 2:1 (1:0)
Голы: де Брюйне, 19 - 1:0, Ройс, 84 - 1:1, Фоден, 90 - 2:1

Ответные матчи состоятся 14 апреля.

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"Манчестер Сити" вырвал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" вырвал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

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