В "Барселоне" отреагировали на яркие слова Кумана

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Энрик Масип, советник президента "Барселоны" Жоана Лапорты, прокомментировал слова главного тренера команды Рональда Кумана, который сказал, что именно благодаря ему у клуба есть будущее.

"У клуба есть будущее благодаря смене правления и президента, которые изменили ситуацию.

Это мог быть конец клуба. И это не просто фразы, это то, что могло действительно случиться", - сказал Масип.

Напомним, что правление Жоана Лапорты приступило к своим обязанностям весной 2021 года.

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