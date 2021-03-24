В "Беневенто" приняли решение по Гайчу, который арендован у ЦСКА

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В "Беневенто" приняли решение по Гайчу, который арендован у ЦСКА

Фото: твиттер Metaratings/Автор неизвестен

Спортивный директор "Беневенто" Паскуале Фоджа сообщил, что итальянский клуб собирается выкупить трансфер арендованного у московского ЦСКА аргентинского нападающего Адольфо Гайча.

"Мы намерены активировать пункт о выкупе Гайча. По условиям соглашения с ЦСКА мы можем продлить его аренду до лета 2022 года и также выкупить Адольфо за 11 миллионов евро", - приводит слова Фоджи журналист Николо Скира в своем Twitter.

В нынешнем сезоне 22-летний Гайч провел за "Беневенто" пять матчей и забил два мяча. Один из голов принес победу команде в матче с "Ювентусом" (1:0).

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