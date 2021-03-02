В ЦСКА назвали сроки возвращения Акинфеева в строй

Состоялась встреча в формате видеоконференции между генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым и болельщиками "армейцев" из разных регионов России, информирует Telegram-канал "ЦВБП-медиа".

Поднимались вопросы травмированных игроков и сроков их возвращения в строй. Бабаев отметил, что основной голкипер команды Игорь Акинфеев будет готов сыграть в матче 23-го тура РПЛ против питерского "Зенита". Кроме него восстанавливается и хавбек Алан Дзагоев, который пропустит из-за повреждения две недели.



Напомним, по официальной версии у вратаря ЦСКА обычный ОРВИ, хотя в СМИ была информация о положительном тесте на коронавирус.



Матч между ЦСКА и "Зенитом" состоится 17 марта в Москве.



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