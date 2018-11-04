В Египте появилась статуя Мохамеда Салаха

В Египте появилась статуя нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. Футболист изображен с маленьким телом, тонкими руками и ногами и большой головой.

Автор: Маи Абдель Аллах.

Скульптура должна стать символом надежды для египетской молодежи. Однако в соцсетях над ней посмеялись и сравнили неудачной статуей Роналду​.

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